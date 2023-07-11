"رياضة النواب" تناقش مشكلات عدد من مراكز الشباب بالدقهلية والبحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء،عددً من طلبات الاحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والدقهلية.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم استغلال سور استاد ميت غمر رغم ما يمثله من قيمة اقتصادية وموقع استراتيجي بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، وذلك بسبب عدم انهاء الإجراءات المطلوبة من حماية النيل والسكة الحديد.

وأكدت "عازر" أن الاستاد يقع على كورنيش النيل وبجوار خط سكة حديد (طنطا-الزقازيق)، المار بميت غمر بما يمثل اهدارا لدخل متوقع كبير للإنفاق على تطوير الاستاد ومركز الشباب والتخفيف عن موازنة الدولة خاصة في إطار مساعي الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية أن مركز شباب مدينة ميت غمر مشهر برقم 60 لسنة 1976 وتم الانتهاء من إنشاء مدرجات لمركز الشباب بخطة 2011/2012 بإجمالي تكلفة 2.300.000جنيه، ويوجد بالمركز عدد 2 ملعب (قانونى نجيل صناعي- خماسي نجيل صناعي)، وبالمركز حمام سباحة (بنظام الاستثمار) بدا العمل من 12/3/2020 بإيجار شهري 27000 جنيه وزيادة 10% سنوياً، وبالنسبة للاستفادة من سور إستاد مركز الشباب بإنشاء محلات تم صدور قرار من المحافظ رقم 302 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة لعدد 32 محل بالسور واسفرت المعاينة.

وأكدت الجهة الإدارية أنه بالنسبة للجهة البحرية فيوجد (12 محل) فهذه الجهة يحدها بحوالي 5.6م كوبري زفتي (خط السكة الحديد) ولا يجوز استصدار التراخيص لعدم وجود شارع تطل عليه هذه المحلات ويلزم الرجوع الى الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وبالنسبة للجهة الشرقية على شارع الكورنيش النيل والمطلوب انشاء 20 محل بها فانه يلزم التقدم بالتراخيص والموافقات اللازمة للإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الري والموارد المائية قبل استصدار بيان الصلاحية من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وكذلك الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مؤكدة ان المديرية ليس لديها مانع من انشاء المحلات المذكورة بالمركز بعد استخراج التراخيص اللازمة.

فيما اكد مسئول وزارة الموارد المائية، أنه تم مخاطبة مدير النادي لموافاة وزارة الري بخريطة مساحية مبين عليها الموقع والحضور للإدارة لعمل خط تهذيب، ولم يتم موافاتنا بنتيجة الرفع المساحي من قبل مديرية المساحة بالدقهلية حتى تاريخه، ثم قامت الوزارة باستعجال السيد رئيس مجلس إدارة ميت غمر الرياضي بضرورة استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص، وعلى ان يتم رفع المستندات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل بالوزارة بعد استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص من جانب النادي.

وناقشت اللجنة طلب احاطة بشأن تقنين وضع نادي دقادوس الرياضي من قبل الري والذي يقع في منطقة شعبية لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويكون مقابل حق الانتفاع بما يتناسب مع الوضع المالي للنادي، كما ان النادي بينه وبين النيل مسافة كبيرة جداً تتخللها مناطق سكنية، حيث عدم التقنين يحد من الأنشطة المراد تنفيذها من خلال النادي، حيث ان النادي الرياضي بدقادوس هو المتنفس الوحيد لدقادوس والمكثفة بالسكان.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية، أن وزارة الري فرضت رسوم على سور النادي والمبنى الإداري وقاعة الافراح كربط شهري نظير حق استغلال وقد وصلت المديونية على النادي اكثر من 2 مليون جنيه على الرغم من أنه يوجد مستندات وقرارات تؤكد أن الأرض ملكية خاصة لنادى دقادوس الرياضي ومنها قرار المحافظ رقم 416 لسنه 1963 والترخيص للمبنى الإداري رقم 73 لسنه 2006 وخطاب موجه من وزير الشباب الى وزير الري بإسقاط المديونية وأيضًا صورة من الاستمارة رقم 375 مساحة والتي تنص على الاستغناء عن القطعة المقام عليها النادي بالكتاب رقم 12 لسنة 1994 وبناء على ذلك فالنادي يطالب برفع المديونية التي تتعدى 2 مليون جنيهاً.

ومن جانبها، أفادت وزارة الموارد المائية أنه تم تحرير محضر مخالفة ضد رئيس مجلس إدارة نادي دقادوس الرياضي لقيامه بعمل حفر بالميل الخلفي لجسر نهر النيل وعمل سور بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، وقد صدر ضده قرار إزالة، ثم أُصدر أمر حجز ضد رئيس مجلس إدارة النادي بصفته وذلك نظير مبلغ 1910142 جنيه قيمة انتفاع طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ولم يتم سداد أي مبالغ، ثم تقدم مدير النادي بطلب السير في إجراءات ترخيص لسور النادي وشغل المنافع، وتم مخاطبة معهد بحوث النيل بتاريخ 9/4/2023 لتوقيع خط تهذيب مجرى نهر النيل على الخريطة والقطاع العرضي، ولم يتم موافاتنا بالنتيجة حتى تاريخه، وعلى ان يتم رفع المستندات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل بالوزارة بعد استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص من جانب النادي.

كما تم مناقشة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن عدم الاستفادة من أرض معسكر الشباب الموجود بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية واهماله حتى أصبح خرابه، ولذلك ارجو النظر في هذا الشأن.

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء ملعب لكرة الطائرة بمركز شباب قرية بيبان بمركز كوم حماد.