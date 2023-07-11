مدينة لكل السنة.. لما جبريل تكشف أهم مميزات العلمين الجديدة

قالت الإعلامية لما جبريل إن الدولة المصرية تخطت فكرة استغلال مدينة العلمين الجديد بالمصيف فقط، مؤكدة أن المدينة بها كل المقومات لأن تكون مدينة لكل أيام السنة.

أضاف خلال حلقة برنامج "العالم علمين"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن مدينة العملين بها كل أشكال الإسكان الموجودة من الفاخر جدًا للمتوسط للاجتماعي، كما يوجد بها مؤسسات حكومية ومدارس وجامعات وهي مدينة متكاملة للعيش فيها.

تابعت أن سياحة المهرجانات هامة جدًا ويعد مهرجان "كان"، هو أشهر المهرجانات والذي أكسب مدينة "كان" الفرنسية أهمية، مؤكدة أنه من المهم جدًا أن يكون لدينا مهرجان بهذا الحجم.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين تتميز بالبنى التحتية المتطورة والحديثة وأنها مدينة الجيل الرابع، موضحة أنه بنهاية المهرجان سيتم تنظيم حفل "العالمين اوردس"، والذي يقدم جوائز للمتسابقين حسب التصويت.