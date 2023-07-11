ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار يشارك فى مؤتمر حوار الأحزاب الصيني والعربي

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يشارك مؤتمر حوار الأحزاب الصيني والعربي

يشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، النسخة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني" الحاكم" وأحزاب الدول العربية، والمقرر انعقاده بدولة الصين الشعبية خلال يومي 13-14 يوليو الجاري.
وجاء ذلك بدعوة رسمية لمشاركة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للنسخة الرابعة علي التوالي، وأناب عنه للحضور رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم.
ويناقش المؤتمر مبادرة الحضارة العالمية والتبادل بين الصين والعالم العربي، والفرص والتحديات التشارك الصيني - العربي في بناء الحزام والطريق، والمؤتمر التنويري الخاص تجاه الدول العربية حول أفكار شي جين بينغ  وروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الحاكم الصيني.

وبدأت اللقاءات المسبقة للمؤتمر مع شيه تشونتاو نائب رئيس المدرسة الحزبية التابعة للجنه المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وبدوره تحدث عن أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب.

من جانبه تحدث رائد مقدم ممثل المصريين الأحرار عن جهود الدولة المصرية والقوات المسلحة قائلا: "إن جيش مصر صمام أمان الدولة المصرية ولاسيما قيام الجيش المصرى بدور وطنيّا متميزا عبر التاريخ الطويل لحفظ أمن واستقرار البلاد في إطار إدارة مصرية رشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يرنو لتأسيس جمهورية جديدة تخدم الشعب المصرى وتصون مقدراته".

الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الدكتور عصام خليل الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين الشعبية الفرص والتحديات المؤتمر الوطني المصريين الأحرار جهود الدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

حقيقة وفاة 20 مريضًا داخل العناية المركزة بحريق فى مستشفى بكفر الشيخ

"هوريكى".. اقتياد حسن شاكوش للقسم فى سيارة الشرطة بعد تهديد زوجته

بعد نشوب حريق.. "الدستور" يكشف مفاجأة بشأن مستشفى سيدى سالم بكفرالشيخ

كفرالشيخ تصدر بيانًا بشأن حريق مستشفى سيدى سالم المركزى

مصطفى كامل ينفى اتهامه لهانى شاكر بـ"جلطة إيمان البحر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب