وزير لبناني: حريصون على نقل الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي

قال الدكتور عباس الحج حسن، وزير الزراعة اللبناني إنه تم وضع برنامج زراعي إلكتروني لإرشاد الفلاحين زراعياً:"نحن نبني أساسيات القطاع الزراعي في لبنان من أجل خلق نهضة زراعية لبنانية".

أضاف الحج حسن، خلال لقائه ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يتم العمل على التوسع في مساحات الخيم البلاستيكية التي تؤمن ١٢٪ من السوق المحلي لتوقف استيراد الحشائش من مصر والأردن، لذا تحاول لبنان الاقتراض من أجل رفع الإنتاج لـ٣٠٪.

وتابع أن تصدير المنتح الزراعي اللبناني ممتاز بصورة كبيرة، لكن السوق السعودي مغلق بشكل كامل، لكن في ظل عودة الدفء للعلاقات السعودية اللبنان ستعود تلك الأسواق.

وأشار إلى أن مصر وقفت بجانب لبنان عندما قامت إسرائيل بقتل النساء والرجال والأطفال والشيوخ في لبنان دون وجه حق، حيث منعت مصر هذا العدوان الغاشم ووقفت بجانب لبنان.

وتابع "أشكر وزير الزراعة المصرية الذي نصحني لأن أذهب للإسكندرية لرؤية مشروع الاستزراع السمكي ومصر حريصة على نقل خبراتها إلى لبنان".

واستطرد: "بين لبنان ومصر اتفاقيات كثيرة مثل الاستزراع السمكي والتلقيح الحيواني، وهذه الاتفاقيات ستعمل على وجود تكامل عربي".