تعديل المنشور وتفعيل الهاشتاج.. مزايا جديدة من "ثريدز" لمنافسة تويتر

أعلن التطبيق الجديد “ ثريدز” المنافس للعصفور الأزرق" تويتر"، عن نيته القيام ببعض التعديلات وإضافة عدد من المزايا للتطبيق بما يخدم المستخدمين.

مزايا جديدة في ثريدز

وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستجرام، إن تطبيق ثريدز سيشهد مجموعة من المزايا خلال أيام، وفقًا لما ذكره في حسابه الشخصي على التطبيق ونقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال موسيري: سوف يتم اضافة بعض التعديلات والمزايا على تطبيق ثريدز منها إمكانية تعديل المنشورات وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط وتفعيل الوسوم "الهاشتاج"، والتنقل بين عدة حسابات.

وتابع: سوف يتم أيضا العمل على طرح مزايا تتعلق بال" تريند" وخاصية الترجمة داخل التطبيق وإدماج خدمة الصور المتحركة والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستجرام.

وقال آدم موسيري، رئيس انستجرام، ردًا على طلب ميزة يتعلق بحذف المنشورات تلقائيًا بعد 90 يوما، "كنت أفكر في 30 ولكن ربما 90 إذا كان ذلك أفضل" .

ورصد تطبيق ثريدز، التابع لشركة ميتا، أكثر من 100 مليون مستخدم خلال 5 أيام منذ إطلاقه، جاء ذلك وفقًا لبيانات جديدة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، متجاوزًا رقمًا قياسيًا كان حققه تطبيق تشات جي بي تي روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى.

ويعد تطبيق ثريدز منافسًا قويًا لموقع تويتر في مجال التدوين الصغير والتواصل الاجتماعي، ويتميز ببعض الخصائص، مثل إمكانية إنشاء خيوط التغريدات ومشاركة الصور والفيديو. كما يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات خاصة، وذلك يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع مجموعة محددة من الأشخاص.

وتم إطلاق ثريدز على متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في 100 دولة حول العالم يوم الأربعاء الماضي، لكنه غير متوفر في أوروبا حتى الآن، بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.