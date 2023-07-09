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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انطلاقة "ثريدز".. إيلون ماسك يعد بإجراء تحسينات على "تويتر"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

عرضت قناة العربية، تقريرا بعنوان إيلون ماسك يعد بإجراء تحسينات على تويتر، مشيرة إلى أن  ذلك يأتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفوذ وشعبية منصة “تويتر، بعد الانطلاقه المباغتة لتطبيق "ثريدز"المنافس الجديد لـ تويتر من شركة ميتا المالكة لـ "فيسبوك وإنستجرام".

ووعد مالك "تويتر"، بإجراء تحسينات عديدة، بعد انتقادات شديدة طالت المنصة عالميا بسبب قيود فرضها علي المنصة.

وقد سخر ماسك من تطبيق "ثريدز"، ردا على تعليقات بانه يهدد عرش “تويتر” والذي اعتبره نسخة شبيهة لانستجرام لكن دون صور.

وقال دان آيفز، خبير تقني، أن “هذه المعركة ستستمر، انها حقا لعبة "صراع العروش"، اعتقد ان "ميتا" بأفضل حالة ربما لثلاثة الي 5 %، يمكنهم كسب حصة من "تويتر" خلال العام المقبل".

ثريدز إيلون ماسك تحسينات على تويتر تويتر تطبيق “ثريدز

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