بعد جلطة إيمان البحر.. مصطفى كامل: النقابة قادرة على مساندة أعضائها

وجه المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم":"أتوجه بخالص الشكر للشركة المتحدة، وأعلنها رسميا أن نقابة المهن الموسيقية قادرة على مساندة جميع أعضائها".

لفت إلى أنه وصلته صورة من زميل صحفي الساعة الثانية ليلًأ لم يعرف ملامحها، فسأله عن صاحب الصورة فأرسل منشور لابنة الفنان إيمان البحر درويش.

مصطفى كامل: اتصلت بابنة إيمان البحر درويش لكنها لا ترد

وأكد كامل أنه حاول الاتصال بهاتف إيمان البحر درويش، لكنه خارج الخدمة، فاتصل بابنته مرارا وتكرارا لم ترد، وأرسل إليها رسالة على صفحتها على فيسبوك، لكن لم ترد أيضًا: "لأني عارف توابع الأمور، فأنا صورت كل محاولات الاتصالات فيديو بموبايل آخر وكتبت بوست أي حد معاه الرقم أو رقم أسرته يتواصل معي".

وأردف: "نزلت بيان الساعة 6 صباحا على أتم الاستعداد لعمل المطلوب وأكثر، لكن البيان قوبل بمهاترات وكأن بينا خلاف رغم أن الخلاف انتهى في 2019".

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