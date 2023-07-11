مصطفى كامل ينفى اتهامه لهانى شاكر بـ"جلطة إيمان البحر"

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية التصريحات المنسوبة، إليه باتهامه للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق بالتسبب في جلطة للفنان إيمان البحر درويش.

وقال كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أحد المواقع قال إن إيمان البحر درويش أصيب بجلطة بسبب خلافه مع مصطفى كامل، فاتصل بي صحفي وقلت له إنه أصيب بجلطة في فترة غير مجلسي، فاتهم هاني شاكر".

أضاف: "ما قلته لا يعني أني أتهم هاني شاكر، إحنا ليه بنلقي التهم على بعض؟ هو زميلنا، لا بدّ من الوقوف بجانبه".

وأكد كامل أن جميع خلافاته مع إيمان البحر درويش انتهت في 2019: "عندما قال محامٍ من النقابة لهيئة مستشاري الدولة إنه مشطوب، قمت وقلت إيمان البحر درويش لم يتم شطبه في فترتي".

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