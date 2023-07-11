أزهري ينصح المقبلين على الزواج: ليس كل ما نتمناه ندركه (فيديو)

وجّه الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصيحة إلى كل فتاة مقبلة على الزواج، قائلاً: "المرأة المصرية الواعية تستطيع أن تفهم زوجها وتتحدث معه، وتعلم أن ما يجرى من قدر له حكم، وليس كل ما يتمناه المرء يجده".

تابع الباحث الشرعى بهيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "كل ما يجرى فى قدر الله له حكمة لا نعلمها، والصبر مفتاح الفرج، والله سبحانه وتعالى قادر على التغيير، شوف فى سورة يوسف ليس كل حاجة يتمناها الإنسان بتحصل، أهم الأمنيات التى تمناها أصحاب القصة لم تحدث، شوف سيدنا يعقوب حذر يوسف من عدم قص الرؤية على إخوته.. هل معنى هذا أن إخوته لم يؤذوه؟ لا طبعًا أذوه، أولاد سيدنا يوسف تخلصوا منه هل خلا لهم وجه أبيهم؟ لأ لم يخل لهم وجه أبيهم، وكذلك امرأة العزيز قال لها زوجها نتخذه ولدًا، هل هى اتخذته ولدًا؟ لا اتخذته حبيبًا".

واستكمل: "يا بنتى اصبرى واحتسبى وكلمى زوجك وحلّى كل مشاكلك كلها معاه، ربنا هيكرمك وييسر لك أمرك".

https://www.youtube.com/watch?v=do3_qY4ok8c