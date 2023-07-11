مدبولي: ندرس طرح شركات مُدرجة في البورصة.. و"المصرية للاتصالات" تمثل طرحا ثانويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه الحكومة قامت بطرح 7 شركات من بين الـ32 شركة المُعلن عن طرحها مُسبقًا، هم: شركة "باكين"، و"الفنادق" وإيثيدكو" و"الحفر المصرية" و"إيلاب"، كما أن شركات "جبل الزيت" و"سيمنس" قيد الطرح.

وتابع" مدبولي"، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء: بالإضافة إلى ما سبق طرحت أيضا أسهم المال العام في شركة "عز الدخيلة" التي تم إضافتها، ومن الوارد أن تدخل معنا شركات جديدة في قائمة الشركات التي ستُطرح.

وأشار إلى أنه في حالة "شركة المصرية للاتصالات" فإن هذا يُمثل طرحا ثانويا، وأنه لا يمكن الإعلان مسبقًا عن طرح نسبة من شركة مُدرجة في البورصة، حيث يحدث ذلك في صورة سرية جدًا، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستتحرك في طرح عدد من هذه الشركات المُدرجة بالفعل في البورصة وبها طرح ثانوي، خلال الفترة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء: هناك مؤشر جيد، يتمثل في دخول القطاع الخاص المصري للاستحواذ على هذه الشركات بالإضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي سواء بالنسبة للحكومة المصرية. كما أشار إلى أن استثمار القطاع الخاص المصري "بأموال من الخارج" يمثل رسالة ثقة للدولة بأن المستثمر المصري يثق في قوة اقتصاد مصر؛ ما يدفعه إلى استثمار مئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية، ويبعث ذلك برسالة مهمة أن القطاع الخاص المحلي نفسه أصبح مطمئنًا تماما للوضع الاقتصادي المصري.