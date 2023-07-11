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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء: مصر لديها موارد دولارية لسداد التزاماتها دون تأخير

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم استهدف إطلاع الرأي العام على نتائج تحقيق المستهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء من 4 شهور، عندما أعلن عن أن الحكومة تسعى لتحقيق 2 مليار دولار نتيجة طروحات بنهاية العام المالي 2022/2023، وبالفعل تحقق 1.9 مليار دولار.

ولفت نادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن رئيس الوزراء استعرض إجراءات الحكومة من أجل تيسير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وأكد أن عقود الطروحات أبرمت بالفعل، وليست صفقات غير منتهية.

إلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة

وأشار إلى أن إلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، كان أحد المطالب الملحة للقطاع الخاص، وناقش مجلس النواب مشروع القانون ووافق عليه، والدولة استجابت لمطلب القطاع الخاص، أن يلقى نفس معاملة الشركات التابعة للدولة، ولن يأخذ أحد ميزة إضافية بحجة انتمائه للدولة.

وأكد متحدث الوزراء أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الدولية ولن تتأخر لحظة واحدة، لافتًا إلى أن القدرة على تسديد الديون كان مسار تشكيك من القنوات المعادية، لكن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد مستحقات دولية أو قروض من جهات مانحة أو قروض من دول، ولدينا خطة لازمة لتدبير كل الموارد الدولارية لاحتياجات الدولة أو لسداد الديون.

الوزراء ديون أزمة سداد الديون سداد الديون نادر سعد

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