ميكالي يطلب 5 وديات للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لباريس

طالب البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، مسؤولى اتحاد الكرة بسرعة التحرك من الأن للاتفاق على 5 وديات للفراعنة الصغار خلال فترة الاستعداد للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024 .

وضمن منتخب مصر الأوليمبى مع نظيريه المغرب ومالي التأهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم أفريقيا مباشرة إلى الدورة فى حين سيخوض منتخب غينيا ملحق مع نظيره فى قارة أسيا.

واشترط ميكالى على رجال الجبلاية ضرورة أن تكون هذه المباريات أمام مدارس مختلفة من أوروبا وأسيا وامريكا، للاحتكاك القوى مع تلك المدارس، مع الابتعاد عن خوض أى مباريات أمام منتخبات أفريقية .

فى الوقت نفسه اعتبر البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن تلك البطولة هى البداية الحقيقية لهذا الفريق، الذى يستعد للظهور بشكل أفضل للغاية فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ .

وأعلن ميكالى أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين للتواجد فى التشكيلة خلال الفترة المقبلة، فى حال التألق مع الأندية دون الإقتصار على ممجموعة لاعبين بعينهم، لان الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من الاختيارات وعلاج بعض الثغرات فى صفوف الفريق .

وتعهد ميكالى خلال حديثه مع رجال الجبلاية بضرورة العمل على تحقيق ميدالية أوليمبية فى باريس، شرط تنفيذ كل طلباته فيما يخص أعداد الفريق بشكل جيد من خلال المباريات الودية أمام منتخبات قوية، لتحقيق الإستفادة القصوى من تلك الوديات.

ورفض المدرب البرازيلى فكرة الانتظار والاتفاق على مباريات ودية فى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث طوال الفترة الماضية بشكل عشوائى من جانب اتحاد الكرة الذى كان يتفق على الوديات قبل موعدها بأيام قليلية ما اغضب ميكالى فى أكثر من مناسبة .