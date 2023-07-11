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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس التنفيذى للمتحدة: مهرجان العلمين تجربة صيفية ممتعة للزوار

عمرو الفقي
عمرو الفقي

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مدينة العلمين منذ أقل من 10 سنوات كانت صحراء مليئة بـ21 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية حتى وجهت القيادة السياسية بحل التحديات وتنمية الساحل الشمالي الغربي بالبدء بإنشاء العلمين الجديدة بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، لتحول الجمهورية الجديدة المنطقة الصحراوية لأم مدينة سياحية عالمية على البحر المتوسط.

أضاف خلال مؤتمر صحفي خاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، أن الدولة نجحت في جعل مدينة العلمين الجديدة تصبح محط أنظار العالم، ثم جاءت فكرة إطلاق مهرجان العلمين الجديد يشارك فيه النخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين في المحالات المختلفة على مدار موسم الصيف؛ ليقدم تجربة فريدة على الساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تضم أنشطة مختلفة فنون وموسيقى وآداب وسينما وموضة وألعاب نارية ورياضات مائية وغيرها، إضافة إلى أنشطة تفاعلية ممتعة تناسب جميع الفئات العمرية؛ ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار.

مهرجان العلمين أبراج العلمين الجديدة المتحدة

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