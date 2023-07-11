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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مروجًا لـ «منتدى مصر للتعدين».. وزير البترول: باقي 7 أيام (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

ظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقطع فيديو ترويجي للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال أيام 18 و19 يوليو الجاري، وعلق: “باقي 7 أيام”.

وينطلق المنتدي تحت عنوان "البناء على 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام ومستدام"، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للتعدين وقادة الفكر والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التعدين في مصر.

بقي أسبوع واحد.. وزير البترول يروج لـ منتدى مصر للتعدين « فيديو » 

وأعلنت وزارة البترول و الثروة المعدنية، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023 برئاسة المهندس طارق المُلا  وزير البترول و الثروة المعدنية، خلال الفترة من  18 يوليو 2023 على مدار يومين بمشاركة نحو أكثر من 50 دولة، و 50 متحدثاً من جميع أنحاء العالم في ظل سعي مصر ليصبح قطاع التعدين داعم مهم للاقتصاد المصري، ورافد رئيسي للدخل القومي.

https://fb.watch/lJdtB96aro/

ويرأس المنتدى في نسخته الثانية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى سيكون فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب لبحث فرص الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف عن المعادن في مصر، في ظل تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أعطى مرونة في عقود البحث والاستغلال للمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم سابقًا.

كما يسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق التمويل في مصر وكيف سيكون الاستثمار الأجنبي والشراكات بمثابة محركات رئيسية لإطلاق القيمة في قطاع التعدين، وسيناقش أكثر من 40 متحدثًا هذه الموضوعات، مما يوفر الاجتماع الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بما في ذلك شركات التعدين الكبرى والصغار والمستثمرين وأصحاب المشاريع الحكومية من جميع أنحاء إفريقيا.

كما يسلط المنتدى الضوء على إنجازات قطاع التعدين المصري من خلال اللقاءات التى سيعقدها المؤتمر بين كبرى الشركات العالمية من دول التعدين والمسئولين فى مصر، لتبادل الأفكار حول تعزيز فرص الأعمال ومناقشة أحدث التقنيات والاستراتيجيات للنهوض بصناعة التعدين في مصر

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