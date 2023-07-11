رئيس «الدستورية العليا»: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأول عن الحق والمال العام

مهنئًا رئيس الهيئة الجديد..

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، يرافقه وفد ضم كلا من المستشار رجب عبدالحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء عدد من نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وهم كل من المستشار أحمد حسين عرفة، والمستشار جمال عبدالرازق إبراهيم بخيت، والمستشار رفعت محمد المحلاوي، والمستشار رجب محمد الموزي، والمستشار مصطفى عراقي أبوالعينين، والمستشارة مرزوقة إسماعيل عبدالسلام.

كما حضر كل من المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

وأكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال اللقاء على تقديره للدور الذي تقوم به قضايا الدولة، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار مسعد عبدالمقصود في قيادة هيئة قضايا الدولة، كأعرق هيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن رئيس الهيئة عبر عن امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها أحد أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.