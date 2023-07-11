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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعم شاطئ ذوى الهمم.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس أمناء دمياط الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

انعقد اليوم جلسة مجلس الأمناء رقم 6 بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة التابعي حفيله رئيس المجلس، وبحضور المهندس محمد خلف الله عبدالماجد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وممثلي الجهاز والسكان والمستثمرين وممثلي الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة، لمناقشة جدول الأعمال ومتابعة قرارات المجلس في الجلسة السابقة.

كانت أهم الموضوعات التي تناولتها الجلسة دعم تنفيذ شاطئ ذوي الهمم بمنطقة الشاطئ؛ لتوفير الخدمات الترفيهية الشاطئية لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة إيماناً من جهاز المدينة وتقديراً لهم على تحديهم للصعاب وتأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة تماشياً مع التوجهات الرئاسية، ودعم جامعة الأزهر (الكلية الأزهرية بنين)، ودعم قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.

كما تم مناقشة دراسة إمكانية استغلال سيارات الفان كبديل حضاري؛ للقضاء على ظاهرة التوكتوك بالمنطقة الصناعية، ودراسة الاحتياجات الأمنية بالمدينة، ومتابعة إنشاء السوق الحضارية سوق للخضر والفاكهة، وسوق السمك بالمدينة.

يذكر أن استقبلت عوض محافظ دمياط، اليوم، الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، فى مستهل زيارته للمحافظة؛ لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بمركز كفر سعد.

محافظ دمياط دمياط ذوي الهمم دمياط الجديدة مجلس أمناء

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