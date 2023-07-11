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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يُتابع أعمال تطوير شوارع منطقتي "شباب الخريجين" و"بنك الإسكان" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على مواصلة أعمال  تطوير ورفع كفاءة شارع الإمام محمد عبده الفاصل بين منطقتي شباب الخريجين وبنك الإسكان، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه مدير عام المديرية.

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وأشار محافظ بورسعيد إلي أنه تم الانتهاء من أعمال زراعة 27 عمود إنارة عامة وتركيب 47 كشاف ليد لرفع كفاءة الإنارة العامة بالشارع ضمن خطة التطوير وإحلال وتجديد المرافق الأساسية للشارع داخل الجزيرة الوسطى إلى جانب صيانة خطوط  التليفونات ومد مواسير تتوافق مع تطوير الشارع وتستمر لفترة طويلة دون الحاجة الي تكسير ما تم تطويره .

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وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب الأرصفة الجانبية وإنشاء شبكه بالوعات لتصريف مياه الأمطار وصب البردورات ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء جزيرة وسطى بالشارع بعد الانتهاء من اعمال التوسعات اللازمة بالشارع استعداد لأعمال الرصف بالطبقة الإسفلتية النهائية.

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وأوضح المحافظ أنه من المقرر بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع الذي يمتد من تقاطع شارع أسوان وحتى تقاطع شارع محمد صبحي من اتجاهين بينهما جزيرة وسطى سيكون عرض الاتجاه 11 متر و تم تحديد حجم الأرصفة على الجانبين أمام المحلات وتقليصها إلى مترين فقط لتوسعة الشارع كما سيتم رفع كفاءة الإنارة العامة به وتركيب بردورات للأرصفة وبالوعات لتصريف مياه الأمطار .

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت، لرفع كفاءة منظومه الطرق داخل نطاق الحى لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .

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أحياء المحافظة أعمال تطوير ورفع كفاءة أعمال التطوير استمرار أعمال تطوير أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الإمام محمد عبده

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