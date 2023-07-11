"حجازى" ومحافظ دمياط يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

ترأس الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمرا موسعا، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى، والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابعا بمركز كفر سعد.

وقد استهلت "محافظ دمياط" اللقاء بالترحيب بالفريق حجازى فى زيارته الرابعة لمحافظة دمياط، موجهة الشكر لسيادته على حرصه المستمر لمتابعة معدلات التنفيذ أولا بأول، ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها، كما أكدت أن هذا المشروع القومى "حياة كريمة" الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية يُعد مبادرة غير مسبوقة تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالمواطنين بكافة المناطق لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصرى، كما لفتت إلى أن قرى كفر سعد شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات على أرض الواقع.

‏

ووجه حجازي الشكر إلى محافظ دمياط على جهودها المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدا أهمية التنسيق بين كافة الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة، والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة.

وأكد الفريق حجازى ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة، موجهًا بسرعة استلام المنشآت التى تم الانتهاء منها وتوصيل المرافق لها، مشيرا إلى ضرورة سرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق، كما أكد ضرورة وضع جداول زمنية للأعمال النهائية بالمشروعات.

وفي ذات السياق، ناقش الفريق محمد حجازى والدكتورة منال عوض، مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل إجماليها ٥٨٨ مشروعا بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وكهرباء، وكذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة و الشباب والرياضة والمجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي ومشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى وإنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء وكذلك ٦ عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف وكذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية، ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وأبراج المحمول.

FB_IMG_1689089132523

FB_IMG_1689089124198