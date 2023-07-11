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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف دعّمت الدولة القطاع الخاص ومَن يستفيد بالرخصة الذهبية؟

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن الدولة تعمل على دعم القطاع الخاص وتهيئته منذ أن بدأت مشروعاتها لتهيئة البنية التحتية والتشريعية ومنها قانون الاستثمار.

أضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز" أن قانون الاستثمار الخاص فرض منح وحوافز متعلقة بتخليص الأراضي بحق الانتفاع ومنح الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن هذا القانون كان في حاجة للتفعيل وكان هناك مطالبة من رجال الأعمال بالمؤتمر الاقتصادي بتفعليها وهوما استجاب له الرئيس السيسي على الفور.

الفئة المستفيدة من الرخصة الذهبية

وتابع أن الرئيس قام بتوجيه الحكومة بالتوسع في الرخصة الذهبية واليوم أعلن رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الحكومة وتطلعاتها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرخصة الذهبية هي للمستثمرين من الفئة الكبرى، والذين يستثمرون في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، لأن عمليات الترخيص كانت تتأخر.

أشار إلى أن الرخصة الذهبية متنفس للمشروعات الكبرى لأنها أحد مصادر ضخ العملات الأجنبية في السوق المصرية. 

الخبير الاقتصادي الدولة دعم الرخصة الذهبية الفئة المستفيدة الطاقة المتجددة

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