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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طاقة متجددة: نماذج التنبؤ بالمناخ دليل استرشادى لقاطنى الأماكن المهددة

الفيضانات
الفيضانات

قال الدكتور عادل الشحات، أستاذ الطاقة المتجددة، إن التغيرات المناخية غير مقتصرة على آسيا وإفريقيا فقط، بل تمتد للعالم كله، مثل الأعاصير والفيضانات التي ضربت أمريكا مؤخرًا، لذا فإن العالم بأكمله يدفع ثمن السلوك البشري غير السوي الذي تسبب في ارتفاع درجة الحرارة في كوكب الأرض بصورة غير مسبوقة.

التغيرات المناخية الحادة

وأكد "الشحات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية تصنع نموذجًا للتنبؤات المناخية، ما يساعد في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن نماذج التنبؤ بالمناخ تساعد قاطني الأماكن المهددة بمخاطر الإعصار، على الانتقال لمناطق آمنة، أو تخزين كميات غذائية أكبر، وهذا على المدى القصير.

التعهدات الدولية

وتابع: "هناك آليات يمكنها العمل على المدى الطويل لحماية الأماكن التي من المتوقع أن تضربها الأعاصير، وأوضح أن التعهدات التي قالتها الأمم المتحدة والدول الكبرى لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم أن الدول الغربية تعرف أن الأضرار لن تحدث في الدول النامية فقط".

عادل الشحات أستاذ الطاقة المتجددة القاهرة الإخبارية التغيرات المناخية

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