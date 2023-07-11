"صقر" يبحث مع وفد البنك الدولى آليات تطوير ترعة السويس

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اليوم الثلاثاء، بمكتبه المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية لرى مدن القناة والمهندس رضا عبد الشافي مدير رى الإسماعيلية وغرب سيناء.

كما استقبل صقر المهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الرى، والدكتورة نوران أشرف خبير معالجة المياه بالمكتب الفنى لوزير الرى ووفد من ممثلي البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

حضر اللقاء كل من الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة مروة بدير مدير هندسة الرى بالسويس، والمهندس محمود زهرة مدير عام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس.

يأتي ذلك اللقاء في إطار البحوث والدراسات الجارية لآليات تطوير ترعة السويس، فى إطار حرص المحافظة على كمية وجودة مياه الشرب والرى، فى إطار الخطة التنموية المستقبلية للمحافظة.