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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: كبار البريميرليج مهتمون بضم إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن الاهتمام الأوروبي تواصل بشأن ضم إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي وهذه المرة من البريميرليج.

كان الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب أكد أن أندرلخت البلجيكي وروتشلاند الدنماركي مهتمان بقوة بضم اللاعب.

وقال موقع “90min” الإنجليزي، أن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد مهتمان بقوة بموهبة إبراهيم عادل ويسعيان لضمه.

أضاف التقرير أن برايتون ألبيون، برينتفود، أستون فيلا، وست هام، بيرنلي وساوثهامبتون يضعون أعينهم على الدولي المصري.

وأوضح التقرير أن نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول كان العام الماضي نصح إدارة الريدز بمتابعة موهبة إبراهيم عادل.

وتوج إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

إبراهيم عادل بيراميدز البريميرليج أندرلخت إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي

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