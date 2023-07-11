خبير علاقات دولية: روسيا دمّرت الأسلحة الغربية المتقدمة فى الهجوم المضاد

قال عبدالمسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية، إن كل المعطيات تؤكد أن حلف الناتو عاجز عن تغيير المعادلة القتالية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الهجوم المضاد لأوكرانيا قامت فيه موسكو بتدمير كل الأسلحة الغربية رغم تقدمها.

وأضاف الشامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواجهة العسكرية في أوكرانيا التفوق فيها للجانب الروسي، مؤكدًا أن حلف الناتو يريد إطالة أمد الحرب حتى لا يعلنوا الهزيمة أمام الروس.

ووصف الخبير في العلاقات الدولية المعركة بأنها معركة استنزاف والوضع الغربي اقتصاديًا متراجع وانعكست عليه العقوبات التي فرضها على روسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا هي مجرد ساحة صراع وحرب تستعملها الدول الأوروبية للحرب مع روسيا وهذه المعركة يخطط لها منذ زمن قديم، لذلك لا يريدون لأوكرانيا أن تدخل حلف الناتو حتى لا يكونوا طرفًا مباشرًا في الحرب مع روسيا.

وتابع: أن أوكرانيا هي أول دولة من خارج حلف الناتو يتم دعمها بهذا الكم الكبير من الأسلحة.