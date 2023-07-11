ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: روسيا دمّرت الأسلحة الغربية المتقدمة فى الهجوم المضاد

الناتو
الناتو

قال عبدالمسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية، إن كل المعطيات تؤكد أن حلف الناتو عاجز عن تغيير المعادلة القتالية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الهجوم المضاد لأوكرانيا قامت فيه موسكو بتدمير كل الأسلحة الغربية رغم تقدمها.

وأضاف الشامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواجهة العسكرية في أوكرانيا التفوق فيها للجانب الروسي، مؤكدًا أن حلف الناتو يريد إطالة أمد الحرب حتى لا يعلنوا الهزيمة أمام الروس.

ووصف الخبير في العلاقات الدولية المعركة بأنها معركة استنزاف والوضع الغربي اقتصاديًا متراجع وانعكست عليه العقوبات التي فرضها على روسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا هي مجرد ساحة صراع وحرب تستعملها الدول الأوروبية للحرب مع روسيا وهذه المعركة يخطط لها منذ زمن قديم، لذلك لا يريدون لأوكرانيا أن تدخل حلف الناتو حتى لا يكونوا طرفًا مباشرًا في الحرب مع روسيا.

وتابع: أن أوكرانيا هي أول دولة من خارج حلف الناتو يتم دعمها بهذا الكم الكبير من الأسلحة. 

العلاقات الدولية روسيا تدمير الأسلحة الغربية الهجوم المضاد أوكرانيا المواجهة العسكرية

مواد متعلقة

بعد ضغوط لمواصلة الهجوم المضاد.. باحث أوكرانى: كييف لا تنفذ أوامر خارجية

زيلينسكى يعلّق على الهجوم المضاد: تقدمنا ليس سريعًا

أوكرانيا تعلن إتمام المرحلة الأولى من الهجوم المضاد

نبيل رشوان: من الصعب الحكم على فشل الهجوم المضاد لأوكرانيا

خبير: زيارة رئيس المخابرات الأمريكية لكييف تعكس فشل الهجوم المضاد

أوكرانيا ستفاجئ روسيا فى الوقت المناسب.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

بعد تسليمه للقاهرة.. الإرهابى محمد عبدالحفيظ يكشف صراعات الإخوان

المالية: نستهدف خفض الدين لـ 94% فى الموازنة الجديدة

خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

نسبة النجاح في الفيزياء 2023 في امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب