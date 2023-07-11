ماذا حقق الرئيس الأمريكى خلال جولته الأوروبية؟

اعتبرت شبكة "سي إن إن" (CNN)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حقق نجاحًا خلال جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة بريطانيا ثم حضور قمة الناتو في ليتوانيا.

نجاح جولة بايدن الأوروبية

وقالت الشبكة الأمريكية إن بايدن حقق نجاحًا كبيرًا من خلال جولته الأوروبية، حيث استطاع أن يهدد الخصم الروسي فضلًا عن قبول عضوية السويد في حلف الناتو، وهو أمر بالطبع سيكون له تأُثير على النفوذ الروسي.

ووفقًا لـ"CNN" فقد كان رفع تركيا للحصار المفروض على انضمام السويد إلى الناتو خطوة مهمة ومذهلة عشية قمة الناتو في ليتوانيا.

تعزيز سُمعة بايدن

وقالت "CNN" إنه بمجرد انضمام السويد إلى الناتو، ستعزز سمعة بايدن كزعيم أمريكي أعاد تنشيط الكتلة العسكرية وتوسيعها، لا سيما وفنلندا - التي قررت الانضمام، مثل السويد، بعد غزو أوكرانيا - أضافت بالفعل مئات الأميال من أراضي الناتو على حدود روسيا.

وقالت الشبكة الأمريكية إن إرث الرئيس جو بايدن سيعتمد في النهاية على نتيجة الحرب في أوكرانيا وقدرته على تجنب الصدام المباشر مع روسيا.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، فإن انضمام السويد للكتلة الأوروبية أمر سيكون له أثر كبير على روسيا وبمثابة ضربة قاسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه سينتج عن ذلك توسع أراضي الناتو وتقوية الحلف بعد غزو غير مبرر لأوكرانيا.

تغيير الموقف التركي

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن تغيير موقف تركيا كان نتاج شهور من الدبلوماسية.

وقال ستولتنبرغ: "هذه ليست مفاوضات جديدة، لكنها تتعلق بالتنفيذ وتحديدًا الأشياء التي تم الاتفاق عليها قبل عام في مدريد".

كما جاء تغيير تركيا في موقفها عقب مكالمة هاتفية بين بايدن وأردوغان يوم الأحد، يبدو فيها أن الرئيس الأمريكي أوضح موقفه بوضوح، وألمح البيت الأبيض إلى نغمة المكالمة عندما قال إن بايدن أعرب عن رغبته في انضمام السويد إلى الناتو "في أقرب وقت ممكن" بحسب "CNN".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الاتفاق جاء بعد محادثات بين الناتو وتركيا والسويد، لكنه أشار أيضًا إلى المشاركة الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك اجتماع الرئيس في واشنطن الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.