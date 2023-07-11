البيت الأبيض: من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا لها مستقبل في حلف الناتو، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف البيت الأبيض: ننظر في دعم أوكرانيا بما يلزم للدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليًا هو دعمها عسكريًا حتى تنتصر.

وتابع بيان البيت الأبيض أنه من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء عدم وجود جدول زمني لعضوية بلاده في الناتو ووصفه بأنه "سخيف"، مما وجه انتقادات لاذعة إلى تجمع لزعماء الحلف كان يهدف إلى إظهار التضامن في مواجهة العدوان الروسي.

وجدد زيلينسكي انتقادات التوترات في القمة بعد فترة وجيزة من اندلاع موجة من النوايا الحسنة بعد أن وافقت تركيا على دفع محاولة السويد للانضمام إلى الناتو، حيث يأمل الحلفاء في حل المفاوضات المتأرجحة وترك مسار واضح لفيلنيوس للمضي قدمًا للتحالف ودعمه لأوكرانيا.

وقال: "نحن نقدر حلفاءنا" ، لكنه أضاف أن "أوكرانيا تستحق الاحترام أيضًا".

قال زيلينسكي: "إنه أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يتم تحديد إطار زمني لا للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا". انتهى بـ ، "عدم اليقين هو ضعف. وسأناقش هذا علانية في القمة".

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع بايدن وقادة آخرين في حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء.

كانت هناك انقسامات حادة داخل الحلف بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، والتي وعدت بها مرة أخرى في عام 2008 على الرغم من اتخاذ خطوات قليلة نحو هذا الهدف.

كتب ستولتنبرج في فورين أفيرز يوم الإثنين أن التحالف سوف "يرفع من علاقاتنا السياسية" من خلال تشكيل مجلس الناتو وأوكرانيا، والذي سيكون "منصة للقرارات والتشاور بشأن الأزمات".

بالإضافة إلى ذلك ، قال يوم الثلاثاء إن الناتو سيتخلى عن طلب "خطة عمل عضوية" لأوكرانيا، مما يزيل عقبة أخرى.

لكن لا يبدو أن هذا يخفف من مخاوف زيلينسكي. بالإضافة إلى ذلك، دفعت دول البلطيق- بما في ذلك ليتوانيا، التي تستضيف القمة- من أجل إظهار دعم قوي ومسار واضح نحو عضوية أوكرانيا.

ومع ذلك، حثت الولايات المتحدة وألمانيا على توخي الحذر، قال بايدن الأسبوع الماضي إن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام. وقال لشبكة CNN إن أعضاء الناتو بحاجة إلى "تلبية جميع المؤهلات، من التحول الديمقراطي إلى مجموعة كاملة من القضايا الأخرى" ، في إشارة إلى المخاوف القديمة بشأن الحكم والفساد في كييف.