«تاون جاس»: أعمال صيانة بالمعادي دون انقطاع للغاز غدًا

أعلنت منذ قليل، الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس » إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن اجراء أعمال صيانة بشارع 105 ميدان المطبعة بمنطقة المعادي، غداً الأربعاء بدءاً من الساعة الـ 10 مساءً.

تاون جاس: غدًا اعمال صيانة بالمعادي دون انقطاع الغاز

وكشف بيان للشركة أنه من المقرر تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة و السلامة لضمان أمان العملاء.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة و بناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنه السادة العملاء، بالاضافة لعدم انقطاع الغاز اثناء اعمال الصيانة.