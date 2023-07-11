«تاون جاس»: أعمال صيانة بالمعادي دون انقطاع للغاز غدًا
أعلنت منذ قليل، الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس » إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن اجراء أعمال صيانة بشارع 105 ميدان المطبعة بمنطقة المعادي، غداً الأربعاء بدءاً من الساعة الـ 10 مساءً.
تاون جاس: غدًا اعمال صيانة بالمعادي دون انقطاع الغاز
وكشف بيان للشركة أنه من المقرر تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة و السلامة لضمان أمان العملاء.
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة و بناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنه السادة العملاء، بالاضافة لعدم انقطاع الغاز اثناء اعمال الصيانة.