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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس قاتل صديقه بطلق خرطوش في المرج 15 يومًا

جريدة الدستور

أصدر قاضى المعارضات المختص بالمرج، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي باستمرار حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيق قتل زميله بطلق خرطوش، بسبب قيام المجني عليه بصفعه على وجهه.

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، يفيد باستقبال مستشفى اليوم الواحد، نقاش مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المرج لمكان الواقعة وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الحادث وملابساته.

تحريات ضباط مباحث المرج كشف عن أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى، وأطلق النار على زميله وفر هاربا.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تمكن ضباط المباحث في المرج من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد عبدالله مدير المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج تشكيل فريق بحث تحريات ضباط مباحث ضباط المباحث طلق خرطوش

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