حصاد نشاط لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.. 136 اجتماعا و140 ساعة عمل

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث اضطلعت اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي والمالى المنوطة بها في إطار اختصاصاتها المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه على مدار دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني عقدت اللجنه " ١٣٦ " اجتماعًا تناولت خلالها بالبحث والدراسة ٤ مشروعات قوانين و١٣ اتفاقية دولية و 153 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات المتعلقة بقطاعات النقل (السكك الحديد والطرق والكباري والأنفاق، وتنظيم حركة النقل)، استغرقت تلك الاجتماعات نحو (140) ساعة عمل من المناقشات الجادة المستفيضة وفي ضوء هذه الاجتماعات فقد أعدت اللجنة عدد (١٨) تقريراً جاءت على النحو التالي: عدد (4) تقارير عن مشروعات قوانين سعت اللجنة من خلال تلك التقارير التوافق على الصياغات المناسبة التى تحقق فلسفة كل مشروع من مشروعات القوانين.

كما أعدت اللجنة عدد (١٣) تقريراً عن اتفاقيات دولية ساهمت من خلالها فى تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية كانت سببا رئيسيا فى النهضة التى تحققت فى قطاعات النقل المختلفة ،علي مستوى الجمهورية وتطوير منظومة السكك الحديدية بجميع مكوناتها من الجرارات والعربات وخطوط السكة ونظم الاشارات وكذلك تطوير خطوط المترو القائمة واستحداث خطوط جديدة فى القاهرة والاسكندرية الى جانب ادخال وسائل نقل سككى جديدة كالمونيريل والقطار الكهربائي والترام.



وفيما يخص قطاع النقل البحرى فقد ساهمت اللجنة من خلال دورها التشريعى فى تطوير هذا القطاع من خلال دعم مشروعات تطوير الموانئ البحرية وجذب خطوط ملاحية جديدة وإنشاء محطات للحاويات وأخرى متعددة الأغراض هذا الى جانب تحديث منظومة الارشاد وضمان حقوق البحارة وغيرها من الأمور المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

وأضاف عابد، أنه تفعيلا للدور الرقابى للجنة فقد قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء تفقدت خلالها بعض القطاعات الخطرة على الطريق الساحلى النفق/ شرم الشيخ وتوصلت خلال زيارتها بالتنسيق مع قيادات من المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وبعض المشايخ ،الى وضع حلول تضمن سلامة مواطنى القرى الواقعة على الطريق وتأمين وتيسير حركة سير السيارات على الطرق لضمام استمراره فى الخدمة الى جانب الطريق الجديد الذى تم إنشائه.



كما تابعت اللجنة خلال زيارتها للمحافظة مشروعات تطوير الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وكذلك مشروعات النقل التى تسهم فى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وقد أعدت اللجنة تقريرا بشأن تلك الزيارة ضمنته عدد من التوصيات التى يمكن أن تسهم فى تسريع وتيرة تطوير المشروعات المتعلقة بالنقل داخل المحافظة.

وفيما يخص مناقشات اللجنة وبحثها لموضوعات طلبات الإحاطة فقد قامت اللجنة ببحث عدد (153) طلب احاطة تناولت خلالها بحث العديد من القضايا في مختلف محافظات الجمهورية ووضعت لها حلولاً عاجلة لتلبية مطالب جماهيرية ملحة.



كما أوصت اللجنة في العديد من موضوعات طلبات الإحاطة بتوصيات كان من شأنها إزالة المعوقات التي اعترضت تنفيذ عديد من المشروعات الهامة والتأكيد على تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين.

وفى إطار بحث اللجنة لموضوعات طلبات الإحاطة فقد قامت اللجنة بإعداد مذكرات تناولت نتائج بحثها لعدد من الموضوعات لاحالتها الى الحكومة لوضع رؤية اللجنة بشأنها موضع الدراسة اللازمة للتنفيذ ، تناولت تلك المذكرات موضوعات طلبات إحاطة:

١- تطوير طريق أسيوط الزراعي من المذيب إلى الواسطي .

٢-عدم إنارة طريق القاهرة أسيوط الزراعى فى محافظة الجيزة مما يتسبب في كثير من الحوادث.

٣- إنشاء كوبري سيارات أعلى ترعة الجيزة ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق بمحافظة الجيزة.

٤- استكمال مشروع ازدواج طريق نجع حمادي _ سوهاج الزراعي الشرقي بدأ من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي على النيل بطول 45 كيلو.



وأيضا فى مجال التعاون المثمر والدعم البناء للمشروعات التموية التى تقوم بها وزارة النقل فقد حرصت اللجنة على المشاركةفى افتتاح المشروعات الجديدة فى جميع القطاعات وكان من اهمها محطة عدلى منصور العملاقة والعديد من محاور النيل فى العديد من المحافظات على امتداد نهر النيل وافتتاح خطوط جديدة لمترو انفاق القاهرة وافتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما شاركت اللجنة فى استقبال الجرارات والعربات الجديدة التى تعاقدت عليها وزارة النقل لتحديث وتطوير الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والتى اصبحت الان تجوب جميع محافظات الجمهورية

وفيما يتعلق بالوفود الدولية فقد كان للجنة لقاء هام مع السيد سفير اليابان لدى مصر "أوكا هيروشي"، والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب المصري، لبحث أوجه التعاون في مجال الطرق وقطاع النقل البحرى، هذا بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون فى مجال النقل السككي، خاصة مشروع الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى.

وفي ختام الاجتماع قدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودة في مشروع حياة كريمة، وتقديم كافه الدعم للمواطنين.

وطالب النائب علاء عابد، من النواب النزول للمواطنين في دوائرهم وان يقوموا بشرح المشروعات التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات وليس مجال النقل فقط للمواطنين .