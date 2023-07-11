محافظ الغربية يتفقد رصف شارع البحر بالمحلة وكورنيش سمنود

تفقد محافظ الغربية اليوم، مشروع تطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى، والذي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 79%، حيث يتم رصف المحور بداية من مدخل مدينة المحلة مرورا بمنطقة الشون وشارع البحر حتى مدخل المحلة ناحية أبوعلي بطول 10,300 كم.

وأشار محافظ الغربية أنه تتم صيانة المحور المروي الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المحلة حتى محلة أبوعلي، حيث يمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش المحلة الجديد، والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنشية عبدالمنعم رياض بالمحلة ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة، كما تفقد أعمال تطوير شارع الإنتاج بحي ثان المحلة، واختتمت الجولة بتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي بحي أول المحلة.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش سمنود على ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يسهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء كمال عبدالله رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركزين.

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