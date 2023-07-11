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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير المالية: 1.5 تريليون جنيه إيرادات محققة في الموازنة السابقة.. و 157 مليار جنيه فائض أَولى

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم الإيرادات المتحقق فى موازنة السنة المالية 2022 /2023 بلغ 1501 مليار جنيه، منها 1121 مليار جنيه إيرادات ضريبة بمعدل نمو غير مسبوق قدره 22%، ونتوقع زيادته إلى 23% بنهاية السنة المالية الحالية 2023 /2024.

وأشار معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل بمقر رئاسة مجلس الوزراء، إلى تحقيق فائض أولي قدره 157 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022 /2023 مقارنة 100 مليار جنيه العام الماضى، وبلغ العجز الكلي حوالى 618 مليار جنيه، وكان من المتوقع انخفاض العجز عن ذلك لولا أزمة سعر الصرف، وهو ما يؤكد القدرة على التحكم فى المالية العامة رغم الصدمات الكبرى التي تلقيناها الشهور الماضية.

وتابع معيط، أنه من المستهدف خفض نسبة الدين العام لما بين 75% لـ 80% خلال أربع لخمس سنوات، وهى أفضل نسبة دين شهدتها مصر خلال الأربعين سنة الماضية، على نحو يعكس قدرة الدولة على اتخاذ مسار الدين لمستوى نزولى.

ومن ناحية أخرى، كشف معيط عن استهداف وزارة المالية جذب تمويلات تقارب من 3 مليارات دولار تبدأ من هذا الشهر وتستمر حتى ٦ أشهر.

الدكتور محمد معيط وزير المالية مجلس الوزراء العجز الكلى

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