بعد إصابة حورية فرغلي به.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الرحم وأعراضه

تصدَّر اسم الفنانة حورية فرغلي، محركات البحث وتريند "جوجل" خلال الساعات الأخيرة عقب خضوعها لعملية جراحية أزالت خلالها مجموعة من الأورام، فضلاً عن استئصال الرحم وعنقه وحرمانها من الخلف بجانب تعرّضها للعديد من الأزمات، وفقا لما كشفته في تصريحاتها الأخيرة.

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد إجرائها عملية استئصال للرحم خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أنها اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة بالرحم، كما أعربت عن حزنها بسبب عدم اطمئنان أحد من الوسط الفني على حالتها الصحية.

في السطور التالية تستعرض «الدستور» كل ما تريد معرفته عن سرطان الرحم وأعراضه.

تتضمَّن مؤشرات وأعراض سرطان عنق الرحم الأكثر تقدُّمًا، نزيفًا مهبليًّا بعد الجماع، أو بين الدورات الحيضيَّة، أو بعد انقطاع الطمث، فضلاً عن إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة، إلى جانب ألمًا بالحوض أو ألمًا أثناء الجماع، وفقًا لـ« msdmanuals».

ويحدث سرطان عنق الرحم عندما تنشأ تغيُّرات (طفرات) في الحمض النووي (DNA) لخلايا عنق الرحم في DNA. يحتوي الحمض النووي DNA للخلية على التعليمات التي تُوجِّه الخلية إلى ما يجب فعله.

وبحسب« msdmanuals»، تنمو الخلايا السليمة وتنقسم بمعدَّل محدَّد وتموت في وقت محدَّد، وتطلب الطفرات من الخلايا النمو والتضاعف خارج نطاق السيطرة، ولا تموت، كما تُكون الخلايا الشاذة المتراكمة كتلة (ورم) تغزو الخلايا السرطانية الأنسجة القريبة، ويُمكن أن تنفصل عن الورم لتنتشر (تنتقل) في أماكن أخرى في الجسد.

ولا يوجد سبب واضح للإصابة بسرطان عنق الرحم، لكن بالتأكيد فإن فيروس الورم الحليمي البشري HPV يلعب دورًا في هذا المرض.

أنواع سرطان عنق الرحم

تساعد عملية تحديد نوع سرطان عنق الرحم التي لديكِ في تحديد مآل المرض والعلاج، وفقًا لـ« msdmanuals»، حيثُ تكون الأنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

سرطان الخلايا الحرشفية. هذا النوع من سرطان عنق الرحم يبدأ في الخلايا الرفيعة المسطحة (الخلية الحرشفية) التي تبطِّن الجزء الخارجي من عنق الرحم، الذي يصل إلى المهبل معظم سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخلايا الحرشفية.

السرطان الغدي، والذي يبدأ في الخلايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّن قناة عنق الرحم، وفي بعض الأحيان، يشترك كلا نوعَي الخلايا في سرطان عنق الرحم، ونادرًا ما يحدث السرطان في الخلايا الأخرى الموجودة في عنق الرحم.

أعراض سرطان عنق الرحم

على الرغم من أن بعض السيدات لا يشعرن بأية أعراض غير طبيعية إلا في المراحل المتأخرة من الإصابة، إلا أنه يوجد عدد من الأعراض والعلامات التي يمكن أن ترافق الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفقًا لـ« msdmanuals» وهي: