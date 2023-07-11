بورسعيد تتسلم طنيِّ لحوم من "الأوقاف" ضمن مشروع صكوك الأضاحي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف وفرّاج حافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود وزارة الأوقاف، في استمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير "حياة كريمة" لهم، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جهته، أوضح وكيل مديرية الأوقاف، الدكتور جمال عواد، أن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الاضاحي والإطعام "، يأتي لخدمة المجتمع وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه اللحوم إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

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