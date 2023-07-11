لسهولة الانتقال.. علي سعد: بدء تنفيذ محاور جديدة بالشروق

يدرس جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس علي سعد، استكمال شبكة الطرق والعمل على خلق محاور جديدة تهدف إلى سهولة الانتقال بين أحياء ومناطق المدينة.



وبحسب بيان صحفي، أعلن سعد عن بدء تنفيذ أحدث محور عرضى بقطاع شرق المدينه يربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلى ليربط عند انتهاء الأعمال مباشرةً بين المحور الشرقى حتى محور الحرية، ويكون بطول إجمالى 3 كيلو و100 متر.

وأوضح أن الأعمال عبارة عن تنفيذ طريق اتجاهين بطول 1.1 كم يبدء من الجنوب عند محور الحرية عبارة عن ثلاث حارات بكل اتجاه، مع تنفيذ شبكة مياه ورى وصرف صحى ومطر بهدف ترفيق وإتاحة قطع الأراضى الإستثماريه المجاوره للطريق.



وأشار إلى أنه حتى الآن تم قطع التباب وتمهيد الطريق وتجهيزه بفرمه 7 طبقات بمسطح 24 ألف متر مسطح ورفع مخلفات بكمية 30000م3 و500 متر طولى لشبكة الصرف الصحى و200متر طولى لشبكة مياه الشرب، موجها طاقم الإشراف والشركه المنفذه بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروع.

وأردف رئيس جهاز مدينة الشروق، بأهمية تنفيذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية تطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير الطرق والمحاور.

ولفت إلى أنه جار تنفيذ أعمال تمهيد الطرق بمنطقة الرابيه المضافة لمدينة الشروق، حيث يأتي ذلك فى إطار توجهات الدوله لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة للمدينة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

