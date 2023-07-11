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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوزراء يعلن تراجع البطالة إلى 7.1% وارتفاع الصادرات غير النفطية لـ35 مليار دولار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 و7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 وارتفعت الصادرات المصرية إلى 35 مليار دولار صادرات غير نفطية، والقطاعات الإنتاجية زادت من 20 لـ30%.

وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر رئاسة مجلس الوزراء قبل قليل، أنه صدر قبل أيام قليلة تقرير هام تناول ما قامت به الدولة المصرية من جهد، سواء ما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية بلغت نحو 11 مليار دولار مقابل 5 مليارات فى العام السابق، وتقدم مصر في ترتيبها بين الدول النامية الجاذبة للاستثمار.

وأضاف: بالفعل نعلن اليوم أننا حققنا عقودا بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي، منها حصيلة 1.650 مليار دولار دخلت الخزانة، بخلاف الإعلان عن حصيلة تتخطى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وتابع: حتى بعد الخروج من الأزمة الحالية ستستمر هذه السياسة، وفقا لسياسة وثيقة الملكية للدولة المصرية.

واشار رئيس الوزراء الى التعاقد مع مؤسسة دولية للتسويق للاطروحات للخروج من الإطار الدولى، واشتغلنا على دعم قطاع السياحة، والصناعة وغيرهم.

وقال رئيس الوزراء إننا لأول مرة فى تاريخ مصر تجاوزنا 7 ملايين سائح خلال الست شهور الماضية ونستهدف مضاعفة العدد الي 15 مليون سائح، كما حققت قناة السويس عائدات قدرها 9.4 مليار دولار.

وفيما يخص تعزيز الصادرات السلعية، أوضح أن الحكومة بدأت ميكنة كافة الإجراءات وتم تخصيص 30 مليار لدعم الصادرات السلعية منها 10 مليارات سيبدأ صرفها غدا.
 

أود أن أنهى بأن الدولة المصرية تتحرك على مدى 3 سنوات لزيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويا والسياحة كذلك وخدمات التعهيد وقناة السويس وغيرهم وهو ما من شأنه رفع الإيرادات 191 مليار دولار سنويا بحلول 2026، وهنا لا نتحدث عن 10 سنوات نتحدث عن 3 سنوات فقط.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء معدل البطالة الصادرات المصرية استثمارات أجنبية

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