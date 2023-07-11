فحص 38 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" خلال شهر بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشؤون الصحية، بتوقيع الكشف الطبي وفحص 38 ألفًا و860 مواطنًا ومواطنة، ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" خلال 30 يومًا، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهي: "الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن".

من جهته، أوضح الدكتور سامي النجّار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 10 آلاف و300 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقرات بمختلف المدن والمراكز، مشيرًا إلى فحص 21 ألفًا و300 سيدة من خلال مبادرتيّ "صحة الأم والجنين"، ومبادرة "صحة المرأة".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و300 طفل ضمن مبادرة "السمعيات" بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضًا بـ 204 مقرات بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 960 مواطنًا ضمن مبادرة "كبار السن من ٦٥ عامًا فما فوق"، وذلك بـ4 مراكز كمرحلة أولى وهي: "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا".