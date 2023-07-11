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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة بمصر القديمة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة تشكيل عصابي يضمّ 4 أشخاص لإدانتهم باستعراض القوة ضد أحد الأشخاص في منطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، والمشدد 3 سنوات لباقي المتهمين.

جاء في أوراق القضية، أن المتهمين الأربعة استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف ضد المجني عليه بدائرة القسم، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، وأحدثوا إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية أن خلافًا نشب بين المجني عليه والمتهمين الأربعة في دائرة القسم بسبب خلافات بينهم، ما دفعهم للتعدي عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

محكمة جنايات القاهرة الجديدة تشكيلا عصابيا معاقبة التجمع الخامس السجن المشدد

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