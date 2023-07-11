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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: أوروبا تواصل دعوتها لقرارات غير قانونية ضد الرياضيين الروس

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أكدت روسيا، الثلاثاء، أن أوروبا تواصل الدعوة إلى قرارات غير قانونية ضد الرياضيين الروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تواصل الدعوة إلى قرارات غير قانونية وغير شرعية ضد الرياضيين الروس والبيلاروسيين.

وأكدت زاخاروفا، في بيان لها، عبر قناتها على "تليجرام"، أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تواصل الدفاع عن قرارات غير قانونية وغير شرعية تطالب بالحظر التام على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في الألعاب الأوليمبية، منتهكة بذلك العديد من الوثائق الدولية.

وشددت زاخاروفا على الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بدعوة لضمان مشاركة جميع المنتخبات الوطنية في الألعاب الأوليمبية بباريس.

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الكرملين: روسيا سترد على قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

 الكرملين: نراقب ما يجرى فى قمة الناتو 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين عن أنه يراقب ما يجري في قمة الناتو، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قد قال، اليوم، إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُشددًا على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

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الكرملين: نراقب ما يجري في قمة "الناتو" وسنتخذ الإجراءات الضامنة لأمن روسيا

روسيا اوروبا الرياضيين الروس الخارجية الروسية الغرب المبادئ الأولمبية

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