"موارنة مصر" يحتفلون بذكرى مار بنديكتوس المعترف

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بذكرى مار بنديكتوس المعترف، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ عصرنا هو، في الوقت ذاته، مأسويّ وفتّان. في حين يبدو، من جهة، أن البشر يبحثون بحرارة عن الازدهار المادي ويغوصون أكثر في مادية الاستهلاك، يبرز، من جهة أخرى، قلق التفتيش عن المعنى والحاجة إلى حياة داخلية، والتوق لتعلّم أشكال وطرق جديدة للتأمل وللصلاة.

في الثقافات المطبوعة بالتدين، ولكن أيضا في المجتمعات المُعَلمَنَة، يُبحث عن المدى الرُّوحيّ للحياة كدواء ضدّ التقلّص الإنساني. الظاهرة التي نسمّيها "عودة الدين" لا تخلو من اللبس، لكنها تحمل دعوة.

إنّ للكنيسة تراث روحيّ لا ينفذ، تقدّمه للإنسانية في المسيحي الذي أعلن أنه "الطريق، والحق والحياة" . وعلى الكنيسة أن تبقى أمينة للربّ يسوع المسيح. فهي جسده وتتابع رسالته. عليها أن تسير "كما سار الربّ يسوع بنفسه على الطريق عينها، طريق الفقر والطاعة والخدمة وبذل الذات حتى الموت، الطريق التي خرج منها منتصرا بالقيامة" إذا على الكنيسة أن تعمل كلّ شيء لنشر رسالتها في العالم حتى تبلغ كل الشعوب. لها أيضا الحقّ في ذلك، الحقّ الذي منحها اياه الله ليضع تصميمه الخلاصي في حيّز العمل. إنّ الحرية الدينية – المقيّدة والمكبوتة أحياناً – هي الشرط والضمانة لكل الحريات التي عليها يقوم الخير العام للأشخاص والشعوب. إننا لنتمنى أن تمنح الحرية الدينية الحقيقة للجميع وفي كلّ مكان... إن هذا الأمر هو حقّ لا ينتزع لكل شخص بشري.

"إن الكنيسة تتوجه من ناحية أخرى إلى الإنسان بالاحترام الكلّي لحريته" نّ الرّسالة لا تضيّق على الحرية، بل إنها تعززها. الكنيسة تعرض، ولا تفرض شيئا: تحترم الأشخاص والثقافات وتتوقّف أمام مذبح الضمير. إلى الذين يعارضون نشاطها الرسولي، تكرّر الكنيسة: افتحوا الأبواب للمسيح!

الجدير بالذكر ان القديس مار بنديكتوس المعترف ولِدَ في نورسيا في مقاطعة أومبريا من إيطاليا عام 480. تلقى علومه في روما، ثم عكف على الحياة النسكية في سوبياكو، حيث تجمع حوله التلاميذ. وانتقل من هناك الى جبل كاسينو، حيث أسس ديراً نظامياً وكتب قانون الحياة الرهبانية. انتشر هذا القانون في كل البلدان ولهذا سمي بأبي الرهبان في الغرب. توفي في 21 آذار عام 547. ولكن احتفل بعيده منذ القرن الثامن في بلدان كثيرة في هذا التاريخ أي 11 تموز.