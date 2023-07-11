سقوط طفلة من شرفة منزلها فى القليوبية

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار، بمنطقة منية السباع دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي حول استقبال طفلة مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق متفرقة بالجسم، وتوفت أثناء محاولة إسعافها، جراء سقوطها من شرفة شقتها.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطفلة "مريم. ه. ع"، 6 سنوات، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة منية السباع دائرة المركز.

وتم نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفت أثناء تقديم الإسعافات لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.