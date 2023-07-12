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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. نقل أجساد القديسين أباكير ويوحنا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى نقل أجساد القديسين أباكير ويوحنا.

وبهذه المناسبة، قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار: "إننا في هذا اليوم نحتفل بنقل أعضاء القديسين الجليلين أباكير ويوحنا، وذلك بعد أن حصلا على إكليل الشهادة، كما هو مذكور تحت اليوم السادس من شهر أمشير. وأخذ بعض المؤمنين جثمانيهما ووضعوهما في كنيسة القديس مرقس الإنجيلي قبلي الإسكندرية، حيث بقيا حتى زمان القديس كيرلس الكبير، عمود الدين. وفي ذلك الوقت، ظهر ملاك الرب للقديس كيرلس وأمره بنقل أعضاء هذين القديسين إلى كنيسة القديس مرقس الأخرى التي على البحر، وتم نقلهما بكرامة عظيمة. ثم بُنِيَت لهما كنيسة في تلك المنطقة، وأُقِيمَ لهما عيد في هذا اليوم. وكان بجانب الكنيسة هيكلٌ لعبادة الأوثان يجتمع فيه كثيرون من الوثنيين، وعندما رأوا العجائب التي تظهر في كنيسة القديسين، آمن كثيرون منهم بالسيد المسيح".

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