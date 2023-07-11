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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بسرقة شركة فى التجمع للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، المتهم بسرقة شركة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنح.

البداية بتلقي قسم شرطة التجمع بلاغًا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي ولاب توب وهاتفى محمول.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع المنافذ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شخص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأقر بارتكابه 3 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمنية استدعاء ارتكاب الواقعة الأجهزة الأمنية م التجمع التحريات وجمع المعلومات

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