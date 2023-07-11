عقب وفاة 4 من أسرة واحدة.. المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق فيصل

يفحص المعمل الجنائي بالجيزة، اليوم الثلاثاء، خسائر وتلفيات حريق شب في شقة سكنية نتج عنه وفاة 4 من أسرة واحدة؛ للكشف عن أسباب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.