ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب وفاة 4 من أسرة واحدة.. المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق فيصل

جريدة الدستور

يفحص المعمل الجنائي بالجيزة، اليوم الثلاثاء، خسائر وتلفيات حريق شب في شقة سكنية نتج عنه وفاة 4 من أسرة واحدة؛ للكشف عن أسباب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع حريق شقة سكنية النيابة أسرة واحدة

الأكثر قراءة

ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

"تعلق بالشباك".. العثور على الغريق الثانى فى شاطئ بورسعيد

"طلقات نارية تصيب ميكانيكيًا ووالده".. لعب العيال انتهى بكارثة فى المنيرة الغربية

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

«مكسيم الساحل الشمالى» تعلن تسلم عقد التخصيص الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى