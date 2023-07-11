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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

‏الزمالك يفاوض عمر كمال فى صفقة تبادلية مع عمر جابر

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات رسمية مع مسئولي نادي فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر ومنتخب مصر بداية الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الأسبوع المقبل.

واتفق «ماهر» مع مسئولي فيوتشر على الرحيل بعد مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في ختام الدوري بالأسبوع 34 والأخير وسينتقل بعدها علي ماهر إلى تدريب فريق فاركو مع بداية الموسم الجديد.

‏ورحب عمر كمال عبد الواحد بالانتقال للزمالك الموسم الماضي لكن مدربه علي ماهر أبلغ إدارة فيوتشر رفضه الاستغناء عن اللاعب أو رحيله تحديدا إلى الزمالك، في الوقت الذي رحب فيه بالاستغناء عن عمر كمال بشرط الانتقال للنادي الأهلي.

‏وأغلق مسئولو الأهلي ملف مفاوضات عمر كمال عبد الواحد بعد تألق محمد هاني وانضمامه للمنتخب وبعد شفاء أكرم توفيق مما جعل إدارة الزمالك تجدد مفاوضاتها مع اللاعب.

وهناك مفاوضات بعمل صفقة تبادلية بانتقال عمر جابر إلى فيوتشر مع دفع نادي الزمالك مقابل مادي ومازالت المفاوضات مستمرة لتحديد المقابل المادي بالإضافة إلى انتقال عمر جابر لضم عمر كمال عبد الواحد للزمالك بداية الموسم الجديد.

الكولومبي خوان كارلوس المفاوضات مستمرة عمر كمال عبد الواحد فريق فاركو فريق فيوتشر نادي الزمالك

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