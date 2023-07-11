بيرسى تاو أفضل لاعب فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز

حصد الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب فريق الأهلي، جائزة رجل الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي تمنحها رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقالت الرابطة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لاعب الجولة 21 هو بيرسي تاو.. أداء ممتاز يقدمه الجناح الأيمن لبطل الدوري هذا الموسم.

وتفوق بيرسي تاو، في التصويت الذي طرحته الرابطة للتصويت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على كل من عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، وعبده يحيى، لاعب المصري، والجابوني ماليك إيفونا، لاعب المصري.

وقدم تاو، أداءً رائعًا خلال مباراة فريقه الأهلي، أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي، حاليًا صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 75 نقطة (من 29 مباراة)، بفارق 8 نقاط، عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني (الذي خاض 32 مباراة).

وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، أمس الإثنين، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وقدم تاو، أداءً رائعًا خلال مباراة فريقه الأهلي، أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي، حاليًا صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 75 نقطة (من 29 مباراة)، بفارق 8 نقاط، عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني (الذي خاض 32 مباراة).

وحسم الأهلي، رسميًا لقب الدوري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، أمس الإثنين، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وحسم الأهلي، رسميًا لقب الدوري الممتاز، للمرة الـ 43 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، أمس الإثنين، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.