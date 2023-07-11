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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاون الدولي والاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة للتعريف بإجراءات التعاقد والمشتريات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، ورشة عمل تدريبية للتعرف على إجراءات التعاقد والمشتريات الخاصة بالبنك والتي تتضمن إجراء عمليات المناقصات، وتخطيط وتنفيذ عمليات المشتريات، بحضور أكثر من 60 مشاركًا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في مصر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق بين الجهات المصرية المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لضمان لتحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها.

وترتبط مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية 3.6 مليار دولار، وهي مخصصة لمشروعات تنموية مختلفة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط ، الذي عُقد تحت شعار "الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل"، بمشاركة جيلسومينا فيجليوتي ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وغيرهم من ممثلي الحكومات وقيادات بنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والأطراف ذات الصلة.

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