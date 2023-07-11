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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس المحكمة الدستورية العليا عن النيابة الإدارية: أحد ركائز العدالة المصرية

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى؛  لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

ضم الوفد كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي، مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس - في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

ومن جانبه، عَبّرَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه لمعالي المستشار بولس فهمي ، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم.

وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

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