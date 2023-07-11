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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: الدول العربية تشجع التوازن فى المصالح المتبادلة (فيديو)

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إننا لدينا إمكانات أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف لافروف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، اليوم الثلاثاء، أننا نشجع شركاتنا على تعزيز الاستثمار في سلطنة عمان.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الدول العربية لديها رؤية خاصة بالتطورات العالمية، لافتًا إلى أن الدول العربية تشجع التوازن في المصالح المتبادلة.

الضغوط على روسيا تفضح منظمي الحملات الغربية

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الضغوط على روسيا تفضح منظمي الحملات الغربية، منوهًا بأن الغرب لا يسمح لروسيا بتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

سيرجي لافروف لافروف الدول العربية تشجع التوازن المصالح المتبادلة

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