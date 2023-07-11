إخماد حريق بسيارة فى مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الثلاثاء، على حريق سيارة نقل داخل المصنع أثناء تعبئة الغاز داخل مصنع غاز نطاق مركز أبوحماد.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع غاز بمدينة أبوحماد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية، فيما هرع مرفق الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.



وتبين من التحريات نشوب حريق بكابينة سيارة نقل داخل المصنع أثناء تعبئة الغاز، وجار السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.