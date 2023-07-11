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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة توفير شهادات دراسية مزيفة في كفر الشيخ

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توفير شهادات دراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات نظير مبالغ مالية.

وأكدت التحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يقوم بالترويج لشهادات تخرج دراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية "على خلاف الحقيقة" نظير مبالغ مالية. 

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه وتبين أنهم سيدتان ، وعامل "له معلومات جنائية"، حيث كونوا تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على تلك الشهادات من خلال إنشاء المتهمتان العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

ونشر منشورات على تلك الصفحات زاعمين قدرتهم على توفير شهادات دراسية لمن يرغب فى الحصول عليها منسوبة للعديد من الجامعات المصرية، على خلاف الحقيقة، بمقابل مادى.

وعقب الإيقاع بالمجنى عليهم وتحويلهم جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محفظة مالية مربوطة على هاتف محمول بحوزة المتهم المشار إليه كمقدم يقوموا بغلق حساباتهم والإستيلاء على أموالهم مستغلين خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى " الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطهم وعُثر بحوزتهم على هاتفين محمول، بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى المشار إليه. 
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإرتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كفر الشيخ شهادات دراسية مزيفة ضبط عصابة

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