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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ6 قرارات لمحافظ الوادي الجديد فى اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صندوق الاراضي

 

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي ، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائبه، المحاسب سيد محمود السكرتير العام، إبراهيم بركة السكرتير العام  المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات أهمها:

-منح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التي قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها

-الموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات

-عرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-تشكيل لجان لحصر جميع أراضي الصندوق بالإحداثيات المؤجرة للمواطنين ومطابقة قيمة الإيجارات مع المساحات، بالإضافة للموافقة على تملك الراغبين من المستفيدين للأراضي خارج الحيز العمراني بعد سداد جميع المستحقات وقيمة التملك.

-منح مهلة ٦ أشهر للمشروعات المتدنية في نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب.

-سحب أراضي المشروعات الزراعية التي لم تقم بالتنفيذ، وفي حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية.

في سياق آخر، تفقد اللواء محمد الزملوط ، اليوم، مقر مجمع المصالح الحكومي المميكن ، يرافقه المحاسب سيد محمود، وإبراهيم بركة، الدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حيث بحث التنسيق لإنشاء مقر للمنطقة الأزهرية بالمجمع يضم كافة الإدارات،موجّها بسرعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي يخدم المجمع، واستكمال خدمات الكهرباء بالمباني الحكومية ورصف الطرق الداخلية.

كما وجه بإنشاء ساحة انتظار للسيارات بمنطقة المول التجاري واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجي لمجمع المصالح وتشجيره وإنشاء صالات رياضية (جيم)، حرصًا على الاهتمام باللياقة البدنية للعاملين المنتقلين للعاصمة.

 

محافظ الوادي الجديد صندوق استصلاح الأراضي الموافقة على حفر آبار للمشروعات تمليك الشركات والأفراد تشغيل محطات مياه الشرب

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